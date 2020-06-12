رئيس وادي دجلة يهاجم مرتضى منصور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، انتقادًا شديد اللهجة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحات الأخير بمعاقبة خالد الغندور بسبب شكره لإدارات الأهلي.

وأعلن الغندور إصابة ابنته بفيروس كورونا، بينما وجه الشكر لمدير الكرة بالأهلي، سيد عبد الحفيظ، على موقفه معه ودعمه في هذا الظرف الصعب.

وكتب سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك"، "لماذا يسمح رئيس الزمالك لنفسه بتمني الشفاء لحفيده الخطيب رئيس الأهلي ثم يلوم الغندور على شكر عبد الحفيظ؟".

وأكد منصور، أنه بصدد محاسبة الغندور بسبب توجيه الشكر إلى عبد الحفيظ، في ظل الخلافات المحتدمة بين الناديين في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى إنه كان يجب على الغندور أن يوجه الشكر لمدير الكرة بالأهلي شخصيا عبر هاتفه لا عن طريق قناة النادي الأبيض.

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 13 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يوم

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

10:45 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم