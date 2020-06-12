مفاجأة.. الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

تحدث تقرير صحفي مغربي مساء اليوم الخميس عن موعد مباراتي ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي يتواجد بها الأهلي والزمالك.





موعد مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء





وقال تقرير جريدة المنتخب المغربية، إن الزمالك سيواجه الرجاء ذهابا يوم 4 سبتمبر، بينما يواجه الأهلي الوداد يوم 5 سبتمبر.





وذكرت الصحيفة المغربية أن مواجهتي الإياب المفترض إقامتهما على ملعب الأهلي والزمالك، ستقام مواجهة الأحمر والوداد يوم 11 سبتمبر والأبيض والرجاء يوم 12 سبتمبر.





وحددت الجريدة يوم 25 سبتمبر لنهائي البطولة، على ملعب سيتحدد لاحقا بعد اعتذار ملعب جابومي بمدينة دوالا الكاميرونية.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن سيناريو لعب مباريات دوري الأبطال في سبتمبر، هوا الأكثر واقعية لاسيما بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



