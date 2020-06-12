شوبير يكشف حقيقة رحيل "أبو جبل وساسي" في الزمالك









تحدث الاعلامي احمد شوبير حارس مرمي الاهلي والمنتخب الوطني السابق عن وجود عروض خليجية لضم محمد ابو جبل حارس الزمالك او فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تصريحات أحمد شوبير بشأن رحيل أبو جبل وفرجاني ساسي





وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الاذاعي المعروض على إذاعه اون سبورت : "الخليج لا يضم حراس اجانب بخلاف الدوري السعودي وهم الفترة الحالي لا يفضلون ضم المصريين وذلك لتخفيض النفقات بعد ازمة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا".





وأضاف شوبير : "بالنسبة لعروض ضم فرجاني ساسي الامر غير صحيح واللاعب يشعر بالراحة داخل النادي ولا يرغب في مغادرته بجانب راتبه الكبير".



