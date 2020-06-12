مانشستر سيتي ينافس كبار أوروبا على نجم ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي اقتحم سباق الصراع على خدمات المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك عن طريق التقدم بعرض إلى النادي الملكي الذي سيستعيد نجمه الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن إعارة حكيمي إلى بروسيا دورتموند تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تألقه خلال موسمين داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك.





وأكد موقع ديفينسا سينترال الإسباني أن مانشستر سيتي بدأ إجراء اتصالاته مع ريال مدريد وأنه قدم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات حكيمي.





وذكر الموقع الإسباني أن مركز الظهير الأيمن يعتبر من أكثر المراكز التي يحتاج الإسباني جوسيب جوارديولا إلى تعزيزها في صفوف فريقه بعد فشل البرتغالي جواو كانسيلو في تقديم الإضافة المطلوبة منه.





وأوضح الموقع الإسباني أن مانشستر سيتي لا يعتبر المنافس الوحيد على صفقة حكيمي، حيث يتصارع عليه كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين.

ونوه الموقع الإسباني أن خيار بقاء حكيمي داخل دورتموند مازال ممكنًا في توصل أسود الفيستيفاليا إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد، حيث أكدت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن حكيمي لن يمانع الاستمرار مع ريال مدريد بشرط المشاركة أساسيًا وهو ما يضع ضغطًا على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.



