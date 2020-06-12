مانشستر سيتي ينافس كبار أوروبا على نجم ريال مدريد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي اقتحم سباق الصراع على خدمات المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك عن طريق التقدم بعرض إلى النادي الملكي الذي سيستعيد نجمه الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن إعارة حكيمي إلى بروسيا دورتموند تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تألقه خلال موسمين داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك.

وأكد موقع ديفينسا سينترال الإسباني أن مانشستر سيتي بدأ إجراء اتصالاته مع ريال مدريد وأنه قدم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات حكيمي.

وذكر الموقع الإسباني أن مركز الظهير الأيمن يعتبر من أكثر المراكز التي يحتاج الإسباني جوسيب جوارديولا إلى تعزيزها في صفوف فريقه بعد فشل البرتغالي جواو كانسيلو في تقديم الإضافة المطلوبة منه.

وأوضح الموقع الإسباني أن مانشستر سيتي لا يعتبر المنافس الوحيد على صفقة حكيمي، حيث يتصارع عليه كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين.
ونوه الموقع الإسباني أن خيار بقاء حكيمي داخل دورتموند مازال ممكنًا في توصل أسود الفيستيفاليا إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد، حيث أكدت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن حكيمي لن يمانع الاستمرار مع ريال مدريد بشرط المشاركة أساسيًا وهو ما يضع ضغطًا على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وشدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي يعتمد بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن على الإسباني داني كارفاخال مفضلًا أن يكون حكيمي البديل الجاهز له دائمًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيتي ريال مدريد انتقالات صيفية

أخبار تهمك

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يوم

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 13 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 21 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أزمة بين زيدان وريال مدريد بسبب نجم منتخب المغرب

ريال مدريد يخطط لخطف جوهرة دورتموند من مانشستر يونايتد

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح خزائنه لضم الأفضل في العالم وصفقة خرافية في الطريق ونجم المغرب يحسم موقفه من العودة للملكي

زيدان يرفض التفريط في لاعبه المعار

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال

نجم بروسيا دورتموند يرفض العودة إلى ريال مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

10:45 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم