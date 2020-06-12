نجم آياكس يصدم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي حسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الهولندي دوني فان دي بيك ارتبط اسمه بارتداء قميص الملكي أكثر من مرة وكان من المقرر أن تتم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن يبدو أن آثار أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ستقف حائلًا أمام إتمامها.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي إتمام صفقة دي بيك في الصيف المقبل في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها وباء فيروس كورونا المميت، حيث قرر وقف الشراء ووضع الأولوية للبيع فقط.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فان دي بيك يشك في إمكانية تعاقد ريال مدريد معه وبالتالي صرف النظر عن اهتمامه وبدأ في دراسة عدة عروض أخرى أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب بشدة في ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.



