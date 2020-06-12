نجم آياكس يصدم ريال مدريد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي حسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الهولندي دوني فان دي بيك ارتبط اسمه بارتداء قميص الملكي أكثر من مرة وكان من المقرر أن تتم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن يبدو أن آثار أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ستقف حائلًا أمام إتمامها.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي إتمام صفقة دي بيك في الصيف المقبل في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها وباء فيروس كورونا المميت، حيث قرر وقف الشراء ووضع الأولوية للبيع فقط.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فان دي بيك يشك في إمكانية تعاقد ريال مدريد معه وبالتالي صرف النظر عن اهتمامه وبدأ في دراسة عدة عروض أخرى أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب بشدة في ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد توصل لاتفاق مع آياكس في يناير الماضي من أجل التعاقد مع دي بيك مقابل 50 مليون يورو لكن الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أوقف إتمام الصفقة.

أخبار تهمك

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

10:45 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم