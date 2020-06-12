مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع أشرف حكيمي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يفكر في التفاوض بشأن ضم الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، والمعار من ريال مدريد.

ووفقاً للمعلومات الواردة من موقع "90min" البريطاني، فإن مانشستر سيتي يترقب موقف أشرف حكيمي، والذي تنتهي إعارته مع الفريق الألماني بنهاية الموسم.

وقدم اللاعب صاحب الـ21 عاماً مستويات رائعة مع دورتموند هذا الموسم، مما لفت إليه أنظار كبار الأندية الأوروبية، مثلأرسنال وتوتنهام وإنتر ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ.

كما أشار التقرير، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إعجابه بقدرات اللاعب البدنية والفنية، ويرى من خلاله حلاً سريعاً لأزمة الظهير الأيمن.

ولم يظهر البرتغالي جواو كانسيلو بمظهر جيد في موسمه الأول مع الفريق السماوي، كما يرغب بيب في التخلص من الإنجليزي كايل والكر، والذي انخفض مردوده بشكل كبير.

كما لا يمكن استعباد احتمالية عودة حكيمي لريال مدريد بنهاية الإعارة، حيث نال إشادة زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي في أكثر من مقابلة صحفية.

وشارك حكيمي في 15 هدفاً مع بوروسيا دورتموند خلال 30 مباراة، بتسجيل 5 أهداف وصناعة 10 أهداف أخرى.

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