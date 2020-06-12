نوال الزغبي: حفلات "أون لاين" فكرة ذكية في زمن الـ"كورونا"

\أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أن حفلات البث المباشر عبر الإنترنت "أون لاين" هي الحل الأنسب للفترة الانتقالية التي نعيشها، في إشارة منها إلى أزمة جائحة كورونا التي تضرب العالم.





وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أنها تنوي هي أيضاً أنت تقيم حفلات أون لاين وتعتبر هذه الخطوة ذكية من قبل القيمين عليها.





وقالت في سياق مشابه إن الجمهور الخليجي ذوّاق للفن ويسمع الأغنية الجميلة سواء كانت خليجية أو بلهجة مختلفة.





مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأغنيات التي أطلقتها سابقاً وحققت من خلالها انتشاراً بدول الخليج.