ننشر الصورة المتسببة في تقديم شريف منير بلاغا لمباحث الإنترنت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
قال الفنان شريف منير، إنه تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صور ابنتيه.

وعبر عن أمله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سى مصر" أن تكون هناك استجابة لبلاغه.

وأضاف: "عندنا قانون ومينفعش ناخد حقوقنا بخناقة شوارع"، واصفًا تعليقات البعض بـ "البجاحة".

وأشار إلى أن إبنتيه فور رؤيتهما التعليقات المسيئة للصورة طلبن منه حذفها حينها شعر بالضيق واستجاب لهما ولكنها بعدها شعر بأنه يفقد حريته لذلك عاد لنشرها مجددًا.

وينشر "الفجر الفني" بدوره الصورة التي نشرها شريف منير، لابنتيه وحذفها قبل أن يعيد نشرها مرة أخرى.

ننشر الصورة المتسببة في تقديم شريف منير بلاغا لمباحث الإنترنت
ننشر الصورة المتسببة في تقديم شريف منير بلاغا لمباحث الإنترنت

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