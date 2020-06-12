يسرا اللوزي تقدم أكلة سورية لجمهورها عبر "إنستجرام" (صورة)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
لمياء محمد

نشرت الفنانة يسرا اللوزي منذ قليل، صورة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، لأكلة سورية معروفة. 

وعلقت اللوزي، على الصورة قائلة: "فتة مكدوس سورية عمايل إيديا"، ليرج أحد متابعيها بتعليق: "يعني ايه معندناش المكدوس دي في دمياط".

وأجابت الفنانة:"دي وصفة سورية اتربيت عليها لأن والدتي سورية.. وعلى فكرة والدي من دمياط".

وفي سياق آخر شاركت يسرا اللوزي في مسلسل "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة ونخبة من النجوم، ويعتبر آخر أعمالها الدرامية، إنتاج 2019.

ويذكر أن شاركت يسرا في تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، من خلال برنامج "ميكرفون" في عام 2015، مع أمير صلاح الدين نجم فرقة "بلاك تيما"، في سهرات أسبوعية متنوعة تجمع الفرق الفنية الشابة ونجوم الغناء.

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