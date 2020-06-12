بعد ظهور دينا مراجيح في مسلسل "ليه لأ".. السيناريست أيمن سليم يهاجم فريق العمل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

علق المؤلف السيناريست أيمن سليم على ظهور، "دينا مراجيح"، كضيفة شرف فى مسلسل "لية لا" بطولة أمينة خليل.

ونشر سليم، صورة من مشهد مراجيح وأمينة خليل، عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "يا جماعة دى الفنانة (دينا مراجيح ) الحقيقة أنا شيرت فيديو ليها من يومين اللى هو (أكلتك من عند البيبانى و مسكتك ألف و ص فى إيدك ) عشان اتأكد من انها بنى آدمة حقيقية مش ظاهرالى أنا بس".

وأضاف "اكتشفت انها طالعة بتمثل فى مسلسل ( ليه لأ ) فى لفتة تسويقية من القائمين على العمل للفت نظر جمهور السوشيال ميديا وطبعًا الفكرة دى نجحت والدليل انى بتكلم عن الموضوع لكن طبعا ظهورها بيتعارض مع الصورة اللى أصحاب العمل بيحاولوا يوصلوها و هى انهم ناس شيك و فاهمين و مثقفين و عندهم وعى".

وتابع "لإن ده مش وعى دى مراجيح!.. أما بالنسبة للمسلسل فأنا مش عارف بجد مين اللى قال إننا عشان نقف فى صف المرأة نطلعها متمردة و بتهرب من فرحها .. تشرب سجاير .. تتكلم بألفاظ زى الولاد .. عشان نقول الله دى اندبندد ومن نصيحة للمقبلين على التمثيل .. و لا مذاكرة و لا ورش تمثيل و لا أى مراجيح انتو بس اعملوا محتوى تافه و هايف و مالوش أى لزمة جايز تتشهروا و تجيلكوا الفرصة اللى تركبكوا الزوحليقة #ليه_لأ".

يشار إلي أن ظهور دينا مراجيح، في مسلسل" لية لا "أثار الجدل عبر السوشيال ميديا وازعج البعض الذي أكد بإنها لا تليق بتقديم عمل فني.


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