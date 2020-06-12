عاجل.. أمريكا تعلن نيتها في تخفيض عدد قواتها بالعراق

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها سوف تخفض عدد قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا قبل قليل، بشأن الحوار العراقي الأمريكي، وقالت: اتفقنا على مواصلة تقليص القوات الأميركية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنبحث مع الحكومة العراقية وضعية القوات الأميركية المتبقية، ونحن لا نسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق.

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