عاجل.. أمريكا تعلن نيتها في تخفيض عدد قواتها بالعراق

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها سوف تخفض عدد قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا قبل قليل، بشأن الحوار العراقي الأمريكي، وقالت: اتفقنا على مواصلة تقليص القوات الأميركية.



