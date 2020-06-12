في عيد ميلادها الوجه الآخر لجميلة عوض خارج الساحة الفنية







وكانت لها تجربة إخراج استثنائية، حيث أخرجت للمطربة نسمة محجوب إحدى فيديو كليباتها، الفائزة بـ ستار أكاديمي في نسخته الثامنة.



أما خارج الوسط الفني

التحقت جميلة عوض بجامعة MSA لدراسة الإعلام، ومنها إلى كلية العلوم السياسية بالجامعة البريطانية، ثم اتجهت بعد ذلك لدراسة الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.



طيلة هذه المدة الدراسية كانت حفيدة الفنان الراحل محمد عوض، مهتمة بقضايا المجتمع والسياسة، وأثرت ذلك من خلال مشاركتها بالأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات، منها نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة أكتوبر، ومثلت الجامعة أيضًا بمؤتمر محاكاة الأمم المتحدة في فرنسا.



كما قامت بمشاركة عدة فنانين مصريين وعالميين في حملات اليونسِف من أجل التوعية لحقوق الطفل في الوطن العربي على وجه الخصوص.













تحتفل اليوم الفنانة الشابة جميلة عوض بعيد ميلادها الـ 29، حيث ولدت في الـ 12 من يونيو عام 1991، لعائلة فنية من الطراز الأول، فهي ابنة المخرج عادل عوض وابنة الممثلة راندا عوض، حفيدة الفنان الراحل محمد عوض.لفتت أنظار الجميع إليها في أولى انطلاقاتها الفنية في مسلسل "تحت السيطرة"، مع النجمة نيللي كريم، والذي يعد من أقوى الأعمال الدرامية التي ناقشت قضية الإدمان، والذي عُرض على الشاشات في رمضان 2015.أعمالها:شاركت في أفلام:"لف ودوران"، "من 30 سنة"،"هيبتا"، "الضيف"،"سبع البرمبة"،"بنات ثانوي".كما شاركت في مسلسلات "تحت السيطرة"،"جريمة شغف"،"لا تطفئ الشمس".