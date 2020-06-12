بعد طرحها بيوم.. أغنية محمد رمضان "كورونا فيروس" تريند جوجل





تصدرت أغنية "كورنا فيروس" للفنان محمد رمضان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط.أغنية "كورونا فيروس" تعد ثاني تعاون بين الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، حيث سبق وتعاونا في كليب "رايحين نسهر" الذي حقق ملايين من المشاهدة على موقع "يوتيوب".طرح محمد، أغنية "كورونا فيروس" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من إخراج محمد سامي، وتم تصوير الكليب في المريوطية لمدة يومين، وشاركه الكليب نجله علي