أول تعليق من النجم الساحلي بشأن التعاقد مع كارتيرون

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


تحدث قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي عن حقيقة التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك. 

وكانت قد أشارت بعض التقارير التونسية إلى أن فريق النجم الساحلي يرغب في التعاقد مع كارتيرون من أجل قيادة النادي في الموسم الجديد. 

وقال قيس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت : "لن نتحدث بشأن الاهتمام بمدرب الزمالك حاليا، وسيكون كل شيئ واضح في الفترة المقبلة، وكارتيرون مدرب كبير، ولكن إذا حدث تعاقد سيكون بشكل رسمي وسيتم الإعلان عنه".

وتوج باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك هذا الموسم ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الاهلي وأيضا بالحصول على بطولة كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي. 

الجدير بالذكر أن عقد باتريس كارتيرون سوف ينتهي مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ ساعة و نصف

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

10:45 م

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم