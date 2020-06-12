أول تعليق من النجم الساحلي بشأن التعاقد مع كارتيرون









تحدث قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي عن حقيقة التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك.





وكانت قد أشارت بعض التقارير التونسية إلى أن فريق النجم الساحلي يرغب في التعاقد مع كارتيرون من أجل قيادة النادي في الموسم الجديد.





وقال قيس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت : "لن نتحدث بشأن الاهتمام بمدرب الزمالك حاليا، وسيكون كل شيئ واضح في الفترة المقبلة، وكارتيرون مدرب كبير، ولكن إذا حدث تعاقد سيكون بشكل رسمي وسيتم الإعلان عنه".





وتوج باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك هذا الموسم ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الاهلي وأيضا بالحصول على بطولة كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي.



