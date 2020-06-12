يشارك فيها أمير عيد.. أبرز المعلومات عن حملة "بنحب الحياة"

تنطلق عدة حملات توعية لمد طوق النجاة للمرضى بأمراض تهدد حياتهم ويتوحد هدف هذه الحملات في إحتواء هذه الأمراض الخطيرة، وإنقاذ المرضى برفع مستوى وعيهم بأعراض ومسببات هذه الأمراض، والكشف المبكر والمساهمة في إيجاد حلول حقيقية لمجابهة مختلف الأمراض الخطيرة والتي قد تهدد نسبة كبير من المجتمع، ومن بين حملات التوعية حملة "بنحب الحياة " والتي كانت بدايتها في عام 2018.





وترصد بوابة " الفجر " أبرز المعلومات عن حملة "بنحب الحياة" التوعوية في النقاط التالية:





1- أطلقت الجمعية المصرية لالتهابات الأمعاء المناعية، تحت رعاية شركة جانسن للأدوية بمصر -وهي شركة من شركات جونسون آند جونسون- حملة "بنحب الحياة".





2- تهدف حملة "بنحب الحياة " للتوعية بمرض إلتهابات الأمعاء المناعية والكشف المبكر عن المرض.





3- انطلقت حملة "بنحب الحياة " بالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الأمعاء المناعية.





4- مرض إلتهابات الأمعاء المناعية (داء كرون) هو التهاب مزمن يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي وسمي بـ"كرون" نسبة إلى الطبيب الدكتور "كرون غيزيمبيرغ"، والذي توصل لاكتشاف هذا الداء في عام 1932 ويعد سبب المرض هو حدوث خلل في الاستجابة المناعية لعدة عوامل بيئية متنوعة وأحيانا يصاحب داء كرون اختلال في بعض الجينات.





5- وفقًا لأحدث الإحصائيات فإن حوالي 200 ألف مريض مصري مصاب بمرض كرون.





6- تشتمل أعراض داء كرون على الإسهال المزمن وآلام البطن والشعور بالإرهاق، كما تظهر قُرح بالفم والجلد ويفقد المصاب الشهية، كما يحدث له خسارة في الوزن بشكل كبير ويتسبب داء "كرون" في إنسداد بالأمعاء.





7- يُمكن السيطرة على داء كرون وعدم تفاقمه في حالة الكشف المبكر، وهذا هو الهدف الرئيسي للحملة التوعوية "بنحب الحياة".



