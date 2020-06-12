كليب "كورونا فيروس" يتصدر التريند في 14 دولة خلال 24 ساعة

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طرح الفنان محمد رمضان منذ ساعات كليب أغنيته المنتظرة والتي حملت عنوان "كورونا ڤيروس"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



وحقق الكليب نجاحات منقطعة النظير، بعد ساعات قليلة من طرحه، وتصدر التريند في 14 دولة عربية خلال 24 ساعة من عرضه عبر اليوتيوب، كما تخطى حاجز ال 2 مليون مشاهدة.



وحظي الكليب بتفاعل جماهيري كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتلقى محمد رمضان إشادات واسعة من قبل محبيه الذين أعربوا عن إعجابهم بكلمات الأغنية مؤكدين على أنها أصبحت عالقة في ذهنهم وحفظوها بسرعة شديدة، ومن أبرز التعليقات على الكليب "‏كروناا رونا رونا رونا فاايروسس الله يسامحك يا محمد رمضان علقت بمخييي، ‏اغنية محمد رمضان الجديدة مهضومة كتير وضحكتني، ‏بصراحه الاغنيه جامده وهو جامد، ‏طب بمناسبه ان كليب محمد رمضان الجديد نزل ف انا حابه اقول انه شخص جامد وانا بحبه واللي عاوز يعاركني يعاركني.



وظهر رمضان من خلال الأغنية بماسك ذهبي أثار الجدل، ويقدم من خلاله نصائح لتجنب العدوي بفيروس كورونا، كما ظهر نجل رمضان معه لأول مرة خلال أحداث الكليب.



يذكر أن كليب كورونا ڤيروس من إخراج محمد سامي، الذي أخرج من قبل لـ«رمضان» كليب «رايحين نسهر».



