الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري

يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق في الموسم القادم.





ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ودخل الأهلي في مفاوضات مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق الأحمر.





وعاد الأهلي للتفاوض من جديد مع طاهر محمد طاهر والمقاولون العرب حيث كثف مسئولو الأحمر مفاوضاتهم مع اللاعب وقدموا عرض أكبر لضمه.



