الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق في الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق الأحمر.

وعاد الأهلي للتفاوض من جديد مع طاهر محمد طاهر والمقاولون العرب حيث كثف مسئولو الأحمر مفاوضاتهم مع اللاعب وقدموا عرض أكبر لضمه.

واقترب مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم ولكن يتبقى بعض الأمور التي يجب انهائها مع المقاولو العرب ليتوصل كلا الطرفين لإتفاق بعد ان نجح الأهلي في الحصول على موافقة مبدئية من اللاعب بالانضمام للفريق.

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