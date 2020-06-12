ابنة محمود مسعود تكشف نصيحة والدها لها قبل وفاته
الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:08 ص
مي مرسي
قالت ابنة الفنان محمود مسعود أن والدها كان دائما ينصحها بقوله: "متضايقش من مساحة الدور لو كانت صغيرة".
وأوضحت في مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، أن الراحل كان مفهومة عن مساحة الدور بأنه لا يتم الحكم على الممثل من الدور الكبير أو الصغير ولكن يوجد ممثل صغير وممثل كبير.
وتابعت: "بابا الله يرحمه كان صبور رحيم بيحب كل الدنيا لو إحنا اتعصبنا كان بيدينا حقن الصبر.. بالابتسامة والرقي".
وتابعت: "بابا الله يرحمه كان صبور رحيم بيحب كل الدنيا لو إحنا اتعصبنا كان بيدينا حقن الصبر.. بالابتسامة والرقي".
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