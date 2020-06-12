عائلة محمود مسعود تمنع الفنانين من المجيء للتعزية في الراحل! (فيديو)





قالت إيمان ابنة الفنان محمود مسعود المتوفي عن عمر ناهز الـ68 عام وهي تنهار بالبكاء إنهم اكتفوا بدفن جثمان والدها فقط بدون إقامة عزاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.وتابعت من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة، أنهم كانوا يقولون للفنانين الذين أرادوا المجئ للتعزية في والدها بأنه لا يجب عليهم فعل ذلك منعًا للاختلاط في ظل الأزمة الراهنة.يذكر أن الفنان محمود مسعود توفى اليوم عن عمر ناهز الـ68 عام إثر تعرضه لأزمة صحية.