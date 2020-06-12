رولا حمادة تتفوق على ياسمين عبد العزيز في استفتاء "الفجر".. الجمعة 12 يونيو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حصدت الفنانة اللبنانية رولا حمادة نسبة تصويت مرتفعة في الاستفتاء الذي نظمه موقع الفجر، وذلك لاختيار الأفضل خلال عام 2020.

وتفوقت رولا حمادة على عدد كبير من الفنانات المنافسات لها بالاستفتاء، ومن أبرزهن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

جدير بالذكر أن رولا حمادة كانت قد شاركت في مسلسل بردانة أنا الجزء الثاني خلال شهر رمضان المنصرم، والعمل يلعب بطولته كارين رزق الله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

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