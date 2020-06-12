"التهاب رئوي".. حقيقة وفاة محمود مسعود متأثرا بمضاعفات "كورونا"





تحدثت إيمان ابنة الفنان الراحل محمود مسعود عن سبب وفاة والدها قائلة إنه عانى في الأيام الأخيرة من قصورفي وظائف الكلى وكان مريضًا بالقلب لعدد من السنوات، كما حدثت له مؤخرًا رفرفة في القلب وإلتهاب رئوي مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية.وأضافت من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"، أن والدها كان يعاني من مرض القلب لعدد من السنوات، ولكن القصور في وظائف الكلى وباقي الأعراض كانت جديدة عليه.يذكر أن الفنان محمود مسعود توفى اليوم عن عمر ناهز الـ68 عام إثر هبوط في الدورة الدموية.