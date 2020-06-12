مانشستر يونايتد يفشل من جديد في ضم نجم برشلونة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
أظهر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يريد ضم الإسباني الشاب انسو فاتي نجم برشلونة في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة رفض نهائيا فكرة رحيل فاتي عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن كشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرض ضخم بقيمة ١٠٠ مليون يورو لإقناع البارسا ببيع فاتي ولكن النادي رفض هذا العرض للمرة الثانية.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يرفض نهائيا فكرة رحيل فاتي لأنه يعتبر مستقبل الفريق وسيتم تصعيده في الفترة المقبلة إلى الفريق الأول ورفع راتبه ليستمر لأطول وقت داخل النادي.

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