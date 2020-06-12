وائل كفوري يصدح بصوته في حفله أونلاين عبر شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي




أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، منذ قليل، حفله الغنائي والذى تم تقديمه بشكل "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتألق أمير الرومانسية وائل كفوري خلال الحفل بحضوره اللافت، وصدح بصوته مقدمًا عدد كبير من أغنياته المميزة منها، سألونى، بحبك أنا كتير، لو حبنا غلطة، وغيرها من الأغانى الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائي، بالإضافة إلى عزفه على العود أثناء غنائه أغنية "دق باب البيت" للفنان القدير الراحل وديع الصافى.

وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي.

يذكر أن الأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

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