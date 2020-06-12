مذبحة بالإسماعيلية.. مزارع ينتحر بعد محاولة قتل أسرته وزوجة أخيه

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
انتحر مزارع في الإسماعيلية، طعنا بالسكين، بعد محاولته قتل زوجته وطفلتيه، وزوجة شقيقه، بمنزلهم الكائن بمنطقة نمرة 2 دائرة مركز ومدينة القنطرة غربي المحافظة.

البداية عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بتلقيه بلاغا يفيد بانتحار المدعو محمد أحمد النجار 30 عامًا، طعنا بالسكين، بعد محاولته طعن زوجته هاله محمد محمد عبدالرحمن 28 عامًا، مصابة بجرح بالبطن والوجه، وأطفاله: تنسيم 6 سنوات، مصابة بجرح نافذ بالصدر، وجنا 4 سنوات، مصابة بجرح نافذ بالبطن وخروج الأحشاء، وآلاء متولي 19 عامًا وزوجة شقيقة بجرح نافذ بالصدر والبطن.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ العميد عصام عطوان رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، والعقيد ياسر عبدالرحيم مفتش البحث الجنائي بالقنطرة غرب وشرق، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، وتبين من خلال معاينة جثة القتيل وجود جرح بالرقبة وطعنه بالبطن.

ونُقلت الزوجة المصابة وزوجة شقيقه وطفلتيه إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتم نقل جثة القتيل لثلاجة مستشفى القنطرة غرب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين، كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل وتحديد أسباب الوفاة.

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