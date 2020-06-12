المصري الوحيد المشارك في لقاح كورونا بأكسفورد يكشف موعد ظهور العلاج

كشف الدكتور أحمد سليمان، المصري الوحيد المشارك في لقاح كورونا بأكسفورد، عن أن النتائج النهائية للقاح ستكون في نهاية يوليو أو بداية شهر أغسطس.





وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم بدأوا في أبحاثهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا في الصين في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أنه تم تجربة اللقاح على الحيوانات في شهر مارس، موضحًا أن النتائح مبشرة للغاية.





ولفت إلى أنهم أجروا التجارب على قرابة ألف متطوع، وأول سيدة تم تطعيمها كان في 23 إبريل الماضي، موضحًا أن التجربة بالكامل تحتوي على 1100 شخص، وتم تطعيم 550 شخص منهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن جامعة أكسفورد تعاقدت مع وزارة الصحة في البرازيل، وتم الموافقة على دعم التجربة من قبل البرازيل.





وتابع "نحن حاليًا في مرحلة التعرض الطبيعي للعدوى، ونبدأ بعدها مرحلة الأعداد الأقل".



