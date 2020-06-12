المصري الوحيد المشارك في لقاح كورونا بأكسفورد يكشف موعد ظهور العلاج
الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:13 ص
أمنية فوزي
كشف الدكتور أحمد سليمان، المصري الوحيد المشارك في لقاح كورونا بأكسفورد، عن أن النتائج النهائية للقاح ستكون في نهاية يوليو أو بداية شهر أغسطس.
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم بدأوا في أبحاثهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا في الصين في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أنه تم تجربة اللقاح على الحيوانات في شهر مارس، موضحًا أن النتائح مبشرة للغاية.
ولفت إلى أنهم أجروا التجارب على قرابة ألف متطوع، وأول سيدة تم تطعيمها كان في 23 إبريل الماضي، موضحًا أن التجربة بالكامل تحتوي على 1100 شخص، وتم تطعيم 550 شخص منهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن جامعة أكسفورد تعاقدت مع وزارة الصحة في البرازيل، وتم الموافقة على دعم التجربة من قبل البرازيل.
وتابع "نحن حاليًا في مرحلة التعرض الطبيعي للعدوى، ونبدأ بعدها مرحلة الأعداد الأقل".
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
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