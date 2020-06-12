إبراهيم سعيد: إذا رحل فايلر لن يتأثر الأهلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي النادي الأهلي لحسم تجديد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر خلال الفترة القادمة. 

أكد إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن الأهلي لن يتأثر في حال قرار السويسري "فايلر" بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشار سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .

وتابع أن فايلر قدم موسم مميز مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير ، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .

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