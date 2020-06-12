إبراهيم سعيد: إذا رحل فايلر لن يتأثر الأهلي

يسعي النادي الأهلي لحسم تجديد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر خلال الفترة القادمة.





أكد إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن الأهلي لن يتأثر في حال قرار السويسري "فايلر" بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشار سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .



