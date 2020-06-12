عاجل.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في لبنان

منعت قوات الأمن اللبنانية محتجين من اقتحام مبنى البرلمان، في الاشتباكات التي وقعت قبل قليل، وفقا لما أفادت قناة الغد الفضائية.





وأشارت القناة إلى أن اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، كما اشتعلت الحرائق في ساحة الشهداء والطرق الداخلية المؤدية إلى ساحة رياض الصلح، كما اقتحم المحتجون فرع بنك لبنان والمهجر، الموجود في نفس المكان.



