عاجل.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في لبنان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
منعت قوات الأمن اللبنانية محتجين من اقتحام مبنى البرلمان، في الاشتباكات التي وقعت قبل قليل، وفقا لما أفادت قناة الغد الفضائية.

وأشارت القناة إلى أن اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، كما اشتعلت الحرائق في ساحة الشهداء والطرق الداخلية المؤدية إلى ساحة رياض الصلح، كما اقتحم المحتجون فرع بنك لبنان والمهجر، الموجود في نفس المكان.

من جانبها، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، بينما أصيب أحد أفرادها بجروح بعد إلقاء الحجارة على القوات.

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