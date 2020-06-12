تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.





طقس الجمعة نهارًا





- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من غرب البلاد.

- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.





وأكدت الهيئة في بيان الصحفي، أن البلاد سوف تشهد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.





أوضحت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة وليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد وحذرت المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، وذلك حرصا على سلامتهم.





وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد مصحوبة بنشاط الرياح على جنوب سيناء مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





وأشارت الهيئة الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



