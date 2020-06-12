إنجي علاء في صدارة استفتاء "الفجر" الفني اليوم كأفضل ستايلست عن مسلسل "النهاية"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل، منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الكاتبة إنجي علاء، استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ستايلست عن مسلسل "النهاية"، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، اليوم الموافق الجمعة 12 يونيو، حيث حصدت على 212068 صوت مايعادل39.14 %، وسوف يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويليها ملك ذو الفقار التي حصدت على 124833 صوت بنسبة 23.04%.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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