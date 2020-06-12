موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة في نصف نهائي كأس إيطاليا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد المسابقات الإيطالية لكرة القدم، للعودة إلى استئناف مبارياته بداية من اليوم الجمعة، بعد توقف دام لما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعود المباريات للحياة في إيطاليا اليوم، بمبارة قوية ومرتقبة ستجمع بين يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب الروسونيري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويغيب عن ميلان في تلك كل من ثيو هيرنانديز وزلاتان إبراهيموفيتش للإصابة، بالإضافة إلى سامو كاستييخو بسبب الإيقاف.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان

ومن المنتظر أن يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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