موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة في نصف نهائي كأس إيطاليا

يستعد المسابقات الإيطالية لكرة القدم، للعودة إلى استئناف مبارياته بداية من اليوم الجمعة، بعد توقف دام لما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تعود المباريات للحياة في إيطاليا اليوم، بمبارة قوية ومرتقبة ستجمع بين يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.





وانتهت مباراة الذهاب على ملعب الروسونيري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويغيب عن ميلان في تلك كل من ثيو هيرنانديز وزلاتان إبراهيموفيتش للإصابة، بالإضافة إلى سامو كاستييخو بسبب الإيقاف.





موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان



