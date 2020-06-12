مجلس الوزراء: نتوقع انخفاض منحنى كورونا في هذا التوقيت (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار فتح المطاعم والكافيهات ما زال في طور المناقشة، ولكن الوضع على الأرض غير مناسب.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "DMC، المذاع على فضائية "دي إم سي": "لسنا بعيدين تمامًا في العودة التي نطمح إليها، ومازالنا في الحدود الآمنة".





وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الفيروس ينتشر بشكل سريع، ولكن شراسة الفيروس قلت في كافة الدول وليس مصر فقط، لافتًا إلى 85% من الحالات بسيطة ولا تحتاج إلى مستشفيات.





وتابع: "يتجه منحنى فيروس كورونا للانخفاض في نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو وفقًا للتوقعات، ولكن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين، والالتزام بارتداء الكمامات".



