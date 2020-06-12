كان يهاجم "سرت".. مقتل قيادي بارز بـ"جبهة النصرة" في ليبيا

كشفت تقارير إخبارية عن مقتل الإرهابي السوري سامر الأطرش المكني "أبو يعرب الأثري" الذي كان يهاجم مدينة سرت، في ضربة جوية.





وأسفرت الضربة الجوية عن مقلت "الأطرش"، وأعضاء مجموعته وفقا لموقع "بوابة إفريقيا" وقيادي في "الجيش الليبي".





ونعى تنظيم "جبهة النصرة"، القيادي البارز بين صفوفه، وفقا لـ"روسيا اليوم".



