وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف المنحة الثانية للعمالة غير منتظمة
الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:05 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن منحة الثانية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواجهة جائحة فيروس والمقدرة بـ500 جنيهًا، ستصرف اعتبرًا من 21 إلى 25 الشهر الجاري، بذات الآليات السابقة.
وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الأولى أخدت جهدًا كبيرًا من الوزارة حتى تم الصرف، موضحًا أن عدد الذين صرفوا المنحة في المرحلة الأولى بلغ مليون و600 ألف، بـ800 مليون جنيه.
وتابع وزير القوة العاملة، "نفس الأعداد والمبالغ هي ذاتها في المرحلة الثانية التي سنبدأ الصرف من يوم 21 الشهر الجاري"، مشددًا على أن الوزارة لم تتأخر في صرف المنحة كما يعتقد البعض.
وأوضح "لم نتأخر في الصرف.. ولكن راعينا أوقات صرف المعاشات والرواتب وتكافل وكرامة.. حفاظًا على صحة المواطنين قمنا بمراعاة وقت صرف المنحة..نحن حرصين على حصول المواطنين على المنحة وأن لا يصابوا".
ونوه بأن هناك بعض من المواطنين لم يصرفوا المحنة من المرحلة الأولى، وعددهم يبلغ 400 ألف، وتابع:" 400 ألف لم يصرفوا من الدفعة الأولى وبعضهم تقدم بشكاوى وجارى فحص شكواهم وسيتم الصرف للمستحقين".
وشدد على أن الوزارة تولى اهتمام كبير بالعمالة المؤقتة الأكثر تضررًا في ظل جائحة كورونا، في صرف المنحة، وتابع:" الجائحة أثرت على الجميع ولكن نحن نأخذ الأكثر تضررًا".
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا