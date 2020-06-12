وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف المنحة الثانية للعمالة غير منتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن منحة الثانية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواجهة جائحة فيروس والمقدرة بـ500 جنيهًا، ستصرف اعتبرًا من 21 إلى 25 الشهر الجاري، بذات الآليات السابقة.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الأولى أخدت جهدًا كبيرًا من الوزارة حتى تم الصرف، موضحًا أن عدد الذين صرفوا المنحة في المرحلة الأولى بلغ مليون و600 ألف، بـ800 مليون جنيه.





وتابع وزير القوة العاملة، "نفس الأعداد والمبالغ هي ذاتها في المرحلة الثانية التي سنبدأ الصرف من يوم 21 الشهر الجاري"، مشددًا على أن الوزارة لم تتأخر في صرف المنحة كما يعتقد البعض.





وأوضح "لم نتأخر في الصرف.. ولكن راعينا أوقات صرف المعاشات والرواتب وتكافل وكرامة.. حفاظًا على صحة المواطنين قمنا بمراعاة وقت صرف المنحة..نحن حرصين على حصول المواطنين على المنحة وأن لا يصابوا".





ونوه بأن هناك بعض من المواطنين لم يصرفوا المحنة من المرحلة الأولى، وعددهم يبلغ 400 ألف، وتابع:" 400 ألف لم يصرفوا من الدفعة الأولى وبعضهم تقدم بشكاوى وجارى فحص شكواهم وسيتم الصرف للمستحقين".





وشدد على أن الوزارة تولى اهتمام كبير بالعمالة المؤقتة الأكثر تضررًا في ظل جائحة كورونا، في صرف المنحة، وتابع:" الجائحة أثرت على الجميع ولكن نحن نأخذ الأكثر تضررًا".



