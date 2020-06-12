مرتضى منصور يزف خبر سار لأعضاء الزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تخفيض مبلغ تسديد الاشتراكات الخاصة بالتابعين لاعضاء الجماعية العمومية البيضاء من مبلغ ١٠٠٠ جنية إلى ٣٥٠جنية.

وقال مرتضى منصور بأن قرار تخفيض تسديد الاشتراكات الخاصة بالتابعين لاعضاء الجماعية العمومية البيضاء من مبلغ ١٠٠٠ جنية إلى ٣٥٠جنية، جاء بعض تواصل عدد كبير من الأعضاء مع النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة لتخفيض المبلغ.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك على طلب الأعضاء بشكل فوري، نظراً للظروف التي يمر بها أغلب المصريين بسبب تأثير إنتشار فيروس كورونا المستجد على الحالة الإقتصادية في جميع أنحاء العالم.

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