مرتضى منصور يزف خبر سار لأعضاء الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تخفيض مبلغ تسديد الاشتراكات الخاصة بالتابعين لاعضاء الجماعية العمومية البيضاء من مبلغ ١٠٠٠ جنية إلى ٣٥٠جنية.





وقال مرتضى منصور بأن قرار تخفيض تسديد الاشتراكات الخاصة بالتابعين لاعضاء الجماعية العمومية البيضاء من مبلغ ١٠٠٠ جنية إلى ٣٥٠جنية، جاء بعض تواصل عدد كبير من الأعضاء مع النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة لتخفيض المبلغ.



