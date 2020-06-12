"الصحة": البلازما ليست علاجًا لكورونا.. ولكن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:49 ص
بلازما
بلازما
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي بوزارة الصحة: إن البلازما ليست علاجًا لفيروس كورونا، ولكنها عامل مساعد للعلاج، لافتًا إلى أنها تعمل على زيادة مناعة المريض حتى يستطيع مواجهة الفيروس.

وتابع "سراج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هناك 45 شخصًا فقط هو من تبرع بدمه للاستخلاص منها البلازما حتى الآن، مشيرًا إلى أن البلازما تأتي بأثر إيجابي قبل انتقال المواطن إلى مرحلة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت وجود سوق سوداء للتبرع بالبلازما على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرً إلى أن التبرع عملية اختيارية، ولا يتم لشخص بعينه حتى لا يتم تقنين السوق السوداء.

خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

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