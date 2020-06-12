ميسي يتفوق على كريستانو رونالدو في الفترة بين 2013 حتي 2018

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
قامت شبكة هندية بعمل دراسة مقارنة بين النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني والنجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي من حيث ما يقوم به كل لاعب أثناء المباريات مثل التسديدات، والتمريرات، والمراوغات، وقطع الكرة والتأثير على النتيجة النهائية للمباريات.

وتم إجراء الدراسة من الشبكة الهندية بناءا على أداء النجم الأرجنتيني ليو ميسي و النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة بين عامي 2013 حتي عام 2018 وهي المواسم التي تنافس فيها اللاعبان في بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وتحدد الدراسة ما يعرف باسم قيمة الأسهم عن طريق تقدير الاحتمالات، بناءً على عدد كبير من مدخلات اللعبة التي يتم وضعها في التحليل الموضوعي الخاضع للتكنولوجيا على وجه التحديد، يتم تحليل جميع الإجراءات التي يتدخل فيها لاعب كرة القدم وتأثيرها على النتيجة النهائية للمباراة.

وجاءت النتيجة النهائية حاسمة للاعب برشلونة ليو ميسي بصورة كبيرة، حيث وصلت قيمة النجم الأرجنتيني إلى 1.21 في مقابل 0.61 فقط للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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