رسميا.. السعودية تعلن موعد رفع تعليق النشاط الرياضي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:16 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
الفجر
أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه سيتم رفع تعليق النشاط الرياضي اعتبارا من 21 يونيو، على أن يستمر تعليق الحضور الجماهيري للأنشطة الرياضية، وفقا لما أفادت قناة العربية.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الصحة السعودية، المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن الكثافة السكانية في الرياض لها دور في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن قلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح عسيري، خلال تصريحاته بقناة الإخبارية، أن عدد الإصابات بكورونا في الرياض مثير للقلق، مردفا أن القدرة الاستيعابية في المستشفيات لحالات الإصابة بكورونا في الرياض لازالت جيدة.

وأردف عسيري:" قادرون على تجاوز كورونا بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي "، مبينا أن الفيرس لم يصب كل المجتمع وقد يستهين بها الششخص وعلى الشخص الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع عسيري:" الشيئ الحاسم هو الالتزام، وستنقطع سلسلة الفيروس خلال أسابيع قليلة بالالتزام فقط ".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إذ بلغ عدد الإصابات فيها 1431.

وأوضح تقرير وزارة الصحة اليوم الخميس، أن هناك جلت ثلاث مدن سجلت 507 حالات إصابة جديدة، فيما سجلت جدة 294 إصابة، ومكة 294، والدمام 214.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80،019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة"، عبر منصتها التوعوية "عِشْ بصحة" وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.

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