درة تستعد لفيلمها الجديد "الكاهن" بجانب هاني سلامة ومحمد ممدوح

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تستعد الفنانة درة، لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتعقد جلسات مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع الخطة النهاية لموعد انطلاق التصوير باتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة فيروس كرونا.

ومن المفترض أن ينطلق تصوير فيلم "الكاهن" بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب كورونا تم تأجيل العمل.

ويشرك في بطولة فيلم "الكاهن" بجانب درة النجم هانى سلامة ومحمد ممدوح وجارى اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني سلامة محمد ممدوح فيلم الكاهن درة

أخبار تهمك

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 16 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع لأمهات حديثي الولادة: "نسيت النوم وأحلامه"

مهرجان الدار البيضاء يُكرم حنان مطاوع عن "يوم وليلة"

خالد النبوي يروج لفيلمه الجديد 'فى يوم وليلة'

طرح "يوم وليلة" في دور العرض.. أول فيلم تشارك في إنتاجه شركة ثقافية

"ربنا يشفيك ويطمن أهلك".. حمدي الميرغني يدعو لـ خالد النبوي

بعد تعرضه لـ أزمة قلبية.. مي كساب لـ خالد النبوي: "ربنا يحفظك"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم