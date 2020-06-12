درة تستعد لفيلمها الجديد "الكاهن" بجانب هاني سلامة ومحمد ممدوح

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تستعد الفنانة درة، لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتعقد جلسات مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع الخطة النهاية لموعد انطلاق التصوير باتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة فيروس كرونا.



ومن المفترض أن ينطلق تصوير فيلم "الكاهن" بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب كورونا تم تأجيل العمل.



ويشرك في بطولة فيلم "الكاهن" بجانب درة النجم هانى سلامة ومحمد ممدوح وجارى اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.



يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون.



ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

