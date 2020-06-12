النتيجة خلال ساعات.. رجاء الجداوي تجري مسحة ثانية للتأكد من شفائها من فيروس "كورونا"













قام الفريق الطبي بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية بحقن الفنانة رجاء الجداوي ببلازما المتعافيين منذ أيام والتي تعتبر تجربة ناجحة بالنسبة للكبار في السن من مصابي "كورونا".وأجرت الفنانة رجاء الجداوي "مسحة" لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انتهائه بعد حقنها بالبلازما، ومن المنتظر عن ظهور سلبية النتيجة أن تجري مسحة أخرى للتأكد.ومن المقرر أن تظهر نتائج المسحة خلال الساعات المقبلة وفي حين شفائها من فيروس "كورونا" ستقوم عائلتها بنقلها إلى إحدى المستشفيات لعلاج انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.وتعتبر هذه هي المسحة الثانية للفنانة رجاء الجداوي حيث قامت بإجراء المسحة الأأولى يوم 27 مايو والتي اثبتت إيجابية إصابيتها بفيروس كورونا المستجد والذي نقلت إثره إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية لتلقي العلاج وأتممت بهذا رجاء الجداوي اليوم الـ19 في العلاج من فيروس كورونا.