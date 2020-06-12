الحكومة تحسم الجدل بشأن إعادة فتح دور العبادة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا هي الفيصل في القرار النهائي في فتح دور العبادة.





وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "DMC، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن قطاع السياحة أكثر قطاع تضرر من أزمة فيروس كورونا، معلقًا: "لأول مرة في تاريخ السياحة المصرية نصل إلى رقم صفر في أعداد الوافدين".





وأضاف أنه سيتم فتح السياحة تدريجيًا، معلقًا: "السياحة ستعود بشكل خجول في البداية وليس بقوتها"، متابعًا: "نتمنى أن تكون عودة السياحة الداخلية في أول يوليو"، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك اشتراطات كبيرة لعودة السياحة الخارجية لمصر؛ لأن الوضع الوبائي في مصر ليس خطرًا، ولأن هناك إجراءات احترازية شديدة مطبقة.





وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن ضوابط عودة السياحة تتعلق بجنسية السائحين ومدى انتشار الفيروس فيها.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



