نقيب المأذونين: فيروس كورونا قلل النفقات على المتزوجين (فيديو)

قال إبراهيم سليم نقيب المأذونين الشرعيين، إن فيروس كورونا له جوانب إيجابية، من بينها توفير النفقات على الشباب المقبلين على الزواج، من حجز قاعة أفراح وحنة وأشياء أخرى كثيرة كان مطالب بها العريس من قبل أهل العروسة.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الفرح كان بيبدأ من 9 مساء لكن في ظل كورونا أصبح بيبدأ 10 صباحًا، لافتا أن نسبة المقبلين على الزواج لا تتعدى 30% مقارنة لما قبل الجائحة.











