الخارجية الأمريكية: إدانة تركيا لموظف في قنصليتنا يهدد العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدانة موظف القنصلية الأميركية بإسطنبول يقوض علاقات بلاده بتركيا، وينسف الثقة في المؤسسات التركية.





ودعا "بومبيو" في تصريحات نقلتها قناة العربية في خبر عاجل، أن تركيا لحل هذه المشكلة بشكل عادل، لافتا إلى أن هذه الإدانة تهدد العلاقات الأميركية التركية.



