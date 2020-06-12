سعد الصغير الأول في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل كوميدي يليه محمود الليثي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر الفنان سعد الصغير، استفتاء "الفجر الفني" لأفضل ممثل كوميدي عن مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.


وحصل سعد الصغير اليوم الجمعة 12 يونيو على 37735 صوت، وهو ما يعادل22,66%، من نسبة التصويت، بينما جاء محمود الليثى في المركز الثاني.


يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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