محافظ كفر الشيخ: قلة وعي المواطنين وراء زيادة الإصابات بكورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد إلا أننا ما زلنا نطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات حتى نستطيع السيطرة على الفيروس ونحد من انتشاره.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن المحافظة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء فترة عيد الفطر المبارك، لكن عودة الأهالي للزيارات  بالإضافة إلى كثرة الأفراح أدت إلى انتشار محدود للفيروس.

استكمل: "لو طبقنا الإجراءات الاحترازية بأكثر دقة ما كانت الإصابات بهذا الكم"، "وصل الأمر إقامة حفلات الأفراح دون ارتداء كمامات أقل إجراءات الوقاية.


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