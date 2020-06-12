جومانا مراد الأولى يليها ياسمين عبد العزيز كأفضل ممثلة في استفتاء "الفجر" اليوم 12يونيو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الجمعة 12 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت على 107154صوتًا، ما يعادل 11,66%، ثم تليها ياسمين عبد العزيز في المركز الثاني بـ 85591صوتًا.


ولا يزال التصويت مستمرًا حتى يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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