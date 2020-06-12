"التضامن": الجمع بين أطفال وكبار بلا مأوى في مكان واحد يحقق الجو الأسري المفتقد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، إن الوزارة حريصة على تهيئة الجو للأطفال بلا مأوى، والكبار المشردين، لتوفير الجو العائلي والأسري. 

وتابعت في مداخلة مع الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، تم توقيع عقد إسناد بين الوزارة ومؤسسة "معانا لإنقاذ الإنسان" يتم بموجبه إسناد إدارة مشروع للرعاية الاجتماعية إلى المؤسسة، وهو مشروع ضمن خطة الوزارة لإيواء المشردين بلا مأوي من السيدات والرجال وأيضاً للأطفال.

أضافت، المشروع يهدف إلى تحقيق الجو الأسرى والعائلي والألفة بينهم، و تقديم أوجه الرعاية للسيدات بلا مأوى سواء المحولات من الدفاع الاجتماعى أو التدخل السريع أو الوحدات المتنقلة.

استكملت، انه يتم تقديم أوجه الرعاية ايضاً للرجال المشردين والأطفال الرضع بلا مأوى وهو مشروع غير مسبوق حيث يتم دمج الأطفال والكبار فاقدى الرعاية فى مكان واحد لتوفير الجو الأسري المفتقد.


أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 8 ساعات

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة خاصة من الغندور لنجوم الأهلي بعد إصابة أبنته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

09:00 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

الأهلي يتمسك بضم خليفة "بركات"

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم