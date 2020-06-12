"التضامن": الجمع بين أطفال وكبار بلا مأوى في مكان واحد يحقق الجو الأسري المفتقد

قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، إن الوزارة حريصة على تهيئة الجو للأطفال بلا مأوى، والكبار المشردين، لتوفير الجو العائلي والأسري.





وتابعت في مداخلة مع الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، تم توقيع عقد إسناد بين الوزارة ومؤسسة "معانا لإنقاذ الإنسان" يتم بموجبه إسناد إدارة مشروع للرعاية الاجتماعية إلى المؤسسة، وهو مشروع ضمن خطة الوزارة لإيواء المشردين بلا مأوي من السيدات والرجال وأيضاً للأطفال.





أضافت، المشروع يهدف إلى تحقيق الجو الأسرى والعائلي والألفة بينهم، و تقديم أوجه الرعاية للسيدات بلا مأوى سواء المحولات من الدفاع الاجتماعى أو التدخل السريع أو الوحدات المتنقلة.





استكملت، انه يتم تقديم أوجه الرعاية ايضاً للرجال المشردين والأطفال الرضع بلا مأوى وهو مشروع غير مسبوق حيث يتم دمج الأطفال والكبار فاقدى الرعاية فى مكان واحد لتوفير الجو الأسري المفتقد.







