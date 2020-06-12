أهالي القناطر يستغيثون بمحافظ القليوبية بسبب حوادث طريق الشرفا





عرض الإعلامي محمد موسى، فيديو يرصد خلاله استغاثة أهالي القناطر الخيرية باللواء عبد الجميد الهجان محافظ القليوبية، بسبب حوادث طريق الشرفا.





وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، "الطريق البديل الذي تم إنشاؤه علي الرياح التوفيقي الممتد من قرية الشرفا بمركز القناطر الخيرية وده طريق بيمر علي عدة قرى وبيوصل لحد قرى مركز طوخ..، الطريق لا يوجد به أي مطبات أو علامات تحذيرية، وأول أمس سيارة دهست طفلة بعد اصطدامها بها بسرعة جنونية، وأدت لوفاتها في الحال.









تابع: الأهالي يستغيثون باللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وباللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية ويرجونه بالتدخل السريع والعاجل وإيجاد حل فوري لتأمين هذا الطريق من الحوادث بكل الطرق والسبل الممكنة، قائلين " أرواح الناس مش لعبة، الناس مش ناقصه حرقة قلب وواثقين أن مسئولي محافظة القليوبية لن يتأخروا في الإستجابة لهذه الإستغاثة ، ربنا يرحم الطفلة ويصبر أهلها على فجيعتهم فيها".







