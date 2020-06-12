"سينرجي" تتصدر استفتاء الفجر اليوم كأفضل شركة إنتاج

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الأصوات في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الجمعة الموافق 12يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33531 صوتًا، بنسبة 54,3%، ويليها شركة Mbr.



وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.




وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2.

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