طقس الجمعة| شبورة وأمطار في بعض المناطق.. وارتفاع درجات الحرارة بالصعيد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من غرب البلاد.
- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة 2436
شبين الكوم2335
طنطا2234
دمنهور2234
الإسكندرية2233
بلطيم2131
مطروح2027
السلوم2129
سيوة2437
بورسعيد 2332
دمياط 2330
الزقازيق2335
الإسماعيلية2336
السويس2236
العريش2131
رفح2030
رأس سدر2436
نخل1733
نويبع2337
طابا2034
كاترين1731
الطور2435
شرم الشيخ2839
الغردقة2938
مرسى علم2838
الفيوم2438
المنيا2539
أسيوط2439
سوهاج2541
قنا2642
الأقصر2742
أسوان2943
أبوسمبل2742
الوادي الجديد2641
شلاتين2739
أبورماد2537
حلايب2737
رأس حدربة2636

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