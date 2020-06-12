"الكهرباء" تكشف عن سر تحريك أسعارها في هذا التوقيت (فيديو)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كانت تعيش في واقع مظلم عام 2014 ، فكان لابد من الخروج من هذا الظلام، وإعادة هيكلة الأسعار، بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر التكلفة والبيع.

وأضاف "حمزة" في مداخلة مع الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، وضعنا خطة لهيكلة الأسعار على مدار 5 سنوات ولكن هناك أمور استجدت علينا، من بينها الإصلاح الاقتصادي، وفيروس كورونا، مما دفعنا لترحيل الخطة إلى 3 سنوات أخرى .
تابع، كانت هناك توجيهات سياسية لتخفيف العبء على المواطنين بمد الخطة رفع الدعم إلى 3 سنوات.

وأوضح حمزة، إن تحريك أسعار الكهرباء راعى الأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطن، لافتا إلى أن الدولة ليست مستعدة للرجوع إلي الوراء من جديد.

وأضاف "حمزة" ، أن الكهرباء من أهم محاور التنمية وفي عام 2014 كانت سيئة ومتردية للغاية وكانت بتقطع في المستشفيات باستمرار. 


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